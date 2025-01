Roma – Disordini e violenze nella serata di ieri durante il corteo organizzato per Ramy, il giovane morto a Milano.

Roma, disordini e violenze durante il presidio per Ramy: intervengono le Forze dell’Ordine

Lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia durante il presidio in memoria di Ramy nel quartiere di San Lorenzo: le forze dell’ordine sono intervenute caricando i partecipanti.

La nota stampa del sindaco Gualtieri

“I disordini e gli atti vandalici di ieri sera a Roma e i danni ingenti di questa notte a Bologna, compresi quelli nei pressi della Sinagoga, sono inaccettabili. La legittima richiesta di chiarezza rispetto ad una vicenda tragica come quella del giovane ragazzo morto a Milano non ha nulla a che fare con la violenza e con parole come ‘vendetta’. Quando violenti si infiltrano nei cortei non fanno altro che danneggiare la causa per la quale dicono di manifestare. Ho sentito il Prefetto Giannini e il Questore Massucci ai quali ho espresso solidarietà agli agenti feriti e alle forze dell’ordine impegnate ieri nel quartiere di San Lorenzo al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione”.

Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

