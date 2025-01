Al via il servizio notturno della farmacia comunale n. 2, situata in via Ugo La Malfa, a partire lunedì 20 gennaio alle ore 20.00.

I dettagli

Il servizio notturno della farmacia comunale n. 2 sarà garantito sette giorni su sette, festivi inclusi: dalle 19.30 alle 22.00 con accesso diretto e successivamente, fino alle 8.30 attraverso lo sportello passa farmaci.

“Questo nuovo servizio rappresenta un importante passo in avanti nella nostra missione di garantire un’assistenza accessibile e tempestiva a tutti i cittadini. Finalmente, tutti noi avremo un punto di riferimento fondamentale, con la presenza di un farmacista ogni notte dell’anno, consentendo l’acquisto immediato dei farmaci senza dover attendere l’arrivo del farmacista e senza la necessità di essere in possesso di una ricetta urgente, ovvero di doverci recare presso comuni limitrofi”, ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.