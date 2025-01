I fatti risalgono alla mattina di oggi, 10 gennaio 2025, quando due agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono state allertate circa la presenza di una donna, che stava dando in escandescenza all’interno di un’attività commerciale di viale Marconi.

Roma, aggredisce i passanti e colpisce un’agente: arrestata una giovane

Una delle due operanti, nel tentare di riportarla alla calma, è stata colpita violentemente al volto. Dopo il gesto improvviso, la persona ha tentato la fuga in strada, dove ha iniziato a prendere di mira i passanti, tra i quali una cittadina, rimasta ferita a seguito dell’aggressione.

Sul posto è sopraggiunta in breve tempo un’altra pattuglia dei caschi bianchi che, nonostante il persistere degli atteggiamenti violenti della donna, è riuscita a fermarla.

L’agente e la passante ferite sono state trasportate presso l’ospedale San Camillo per le cure mediche del caso. La responsabile, di circa 30 anni di età, si trova ora in stato di arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Nei confronti della stessa sono in corso gli accertamenti di rito e le procedure necessarie per l’identificazione, in quanto trovata priva di documenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo