Spaccio di droga a Colleferro: due arresti e una segnalazione

Nel corso delle festività non si è interrotta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri. La scorsa sera infatti, a Colleferro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 38enne ed una 28enne del posto in quanto gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli interventi dei Carabinieri

La coppia, a seguito di una perquisizione, è stata trovata in possesso di diverse dosi di cocaina già suddivise e pronte per essere vendute, insieme a materiali per il taglio ed il confezionamento, tutto occultato all’interno di un garage.

Raccolti gravi elementi indiziari nei confronti dei due, i Carabinieri li hanno arrestati, successivamente accompagnati presso le aule dibattimentali del Tribunale di Velletri.

A seguito della richiesta di patteggiamento, sono stati condannati rispettivamente: l’uomo a 6 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa mentre, la donna ad 8 mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa con pena sospesa.

Nel corso dei servizi, i Carabinieri hanno anche segnalato al Prefetto un uomo di 40 anni, quale assuntore di modiche quantità di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato con una dose di cocaina.

L’operazione dei Carabinieri conferma l’attenzione dell’Arma al contrasto dello spaccio di stupefacenti a tutela della comunità colleferrina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

