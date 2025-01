Nelle prime ore della mattina del 4 gennaio scorso, i Carabinieri di Paliano, coordinati dal superiore Comando Compagnia, hanno arrestato un 49enne che si era allontanato arbitrariamente da un centro di accoglienza della città, laddove era sottoposto alla detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena di anni 3 e mesi 8, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Paliano, vìola i domiciliari: arrestato 49enne. Intervengono i Carabinieri

Le ricerche, subito attivate dai Militari, hanno permesso di rintracciare l’uomo che è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione. Condotto in caserma al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il Tribunale di Frosinone dove i Magistrati, ritenendo legittimo il provvedimento di arresto adottato dalla Polizia Giudiziaria, lo hanno convalidato disponendo per l’uomo la nuova sottoposizione agli arresti domiciliari presso la medesima struttura di accoglienza in attesa di giudizio.

Occorre rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

