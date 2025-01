Paliano – Finanziata la ristrutturazione della casa di Santa Maria Goretti: la notizia è stata annunciata dal primo cittadino, Domenico Alfieri, tramite un post Facebook.

“Con grande soddisfazione annunciamo oggi (ieri, ndr) un risultato storico per la nostra comunità. Grazie all’approvazione dell’ordine del giorno collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2025 a firma della Consigliera Regionale del Pd Onorevole Emanuela Droghei che ringrazio personalmente per l’impegno e la grande sensibilità mostrata nei confronti della nostra richiesta ed esigenza territoriale, è stato finalmente garantito il finanziamento necessario per la ristrutturazione della casa che fu dimora di Santa Maria Goretti sita a Colle Gianturco.

Questo luogo, simbolo della sua infanzia, potrà finalmente essere restituito al suo splendore originale.

La scelta è un chiaro segnale dell’impegno nel valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso.

La Casa di Santa Maria Goretti potrà essere un punto di riferimento per tutti i fedeli, ma anche un’importante attrattiva turistica.

La nostra Amministrazione continua a lavorare con impegno e determinazione senza cadere in inutili polemiche gratuite che purtroppo sono state mosse negli ultimi mesi anche sulla questione di questo luogo sacro.

Con questo finanziamento, scriviamo un nuovo capitolo nella storia di Paliano e rendiamo omaggio a una figura che continua a ispirare intere generazioni”, è quanto scritto dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, sulla propria pagina Facebook.

Foto dal profilo Facebook di Domenico Alfieri

