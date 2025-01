Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la sera del 4 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Ariccia hanno arrestato quattro cittadini tunisini, di età compresa tra i 21 ed i 31 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio.

Ariccia. Cocaina, eroina e hashish in casa: arrestati quattro giovani, l’intervento dei Carabinieri

A seguito della perquisizione domiciliare nell’abitazione in uso ai quattro stranieri, nel centro storico di Ariccia, i Carabinieri hanno rinvenuto 4 g di eroina, 29 g di cocaina e 125 g di hashish – già suddivisi in numerose dosi pronte per essere cedute. Oltre alle sostanze stupefacenti sono stati rinvenuti sia materiali utili al confezionamento che la somma di 330 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il giorno dell’Epifania i 4 arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria veliterna ed il rito direttissimo si è concluso con l’applicazione della pena su richiesta. Successivamente i quattro stranieri sono stati trasportati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per avviare le procedure di allontanamento dal territorio dello Stato e rimpatrio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

