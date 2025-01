I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro, con il supporto di altri Carabinieri della Compagnia Casilina, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Tuscolano e Quadraro, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Roma, controlli al Quadraro e Tuscolano: denunciate tre persone. I dettagli dai Carabinieri

I Carabinieri hanno identificato 87 persone e controllato 53 veicoli, denunciato a piede libero 3 persone ed elevato sanzioni al codice della strada per oltre 5000 euro.

Un romano di 56 anni, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari poiché è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, senza nessuna autorizzazione, quindi in violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

Denunciate invece, in distinte operazioni, per il reato di ricettazione, due persone. Un 22enne romano trovato alla guida di un motoveicolo rubato, successivamente restituito dai Carabinieri al proprietario, e un 23enne, originario del Marocco, trovato in possesso di un casco da moto rubato.

Infine, i Carabinieri hanno sorpreso e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Roma, una persona trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale che è stata sequestrata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo