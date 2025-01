Fondi, provincia di Latina – Nata la bimba dalla donna entrata in coma farmacologico in seguito al terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. A causa del sinistro era morto il padre della piccola, un uomo di 44 anni residente a Fiumicino.

Incidente in provincia di Latina, nasce la bimba da donna in coma: pesa oltre due chili ed è stata trasferita nel capoluogo pontino

Ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro avvenuto ieri pomeriggio a Fondi, in provincia di Latina. In seguito all’incidente, era morto un uomo di 44 anni. Gravemente ferita la moglie dell’uomo, in coma farmacologico: nella notte, attraverso un parto cesareo, è nata la piccola che la donna portava in grembo.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la bimba pesa 2 chili e 600 grammi ed è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Feriti anche i fratellini della neonata, sebbene non siano in pericolo di vita. La madre è ancora in coma farmacologico.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio