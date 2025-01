C’è ancora domani della Cortellesi in corsa per la nomination agli Oscar

Il film campione di incassi di Paola Cortellesi continua a sognare: C’è ancora domani è in corsa per la nomination agli Oscar.

There is Still Tomorrow, la traduzione americana del titolo del film della Cortellesi, compare tra i lungometraggi ammessi alla corsa per l’Oscar nelle categorie generali (e non come prima diffuso, come miglior film). La pellicola candidata per l’Italia, come miglior film straniero, è Vermiglio di Maura Delpero.

I titoli delle pellicole che potranno ambire alla statuetta d’oro verranno annunciati il prossimo 17 gennaio.

