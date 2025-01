Truffe online, ricercata dalla Repubblica Ceca: arrestata 28enne a Ferentino

Il 3 gennaio i Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo – del Comando Provinciale di Frosinone, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo finalizzato. all’estradizione, hanno tratto in arresto una 28enne nata a Praga ricercata in ambito europeo in quanto condannata, nella Repubblica Ceca, a 6 anni di reclusione per aver eseguito centinaia di truffe online su piattaforme di e-commerce di quel Paese tra il 2014 e il 2018.

I dettagli

La donna, rintracciata a seguito di specifica attività di ricerca condotta dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frosinone, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Anagni e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E., è stata tratta in arresto in Ferentino (FR) e, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, associata presso la Casa Circondariale di Rebibbia di Roma, in attesa dell’udienza relativa alla procedura di estradizione.

L’operazione eseguita ricade nel piano di controllo del territorio adottato per le festività natalizie del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, che ha portato ad un incremento dei controlli su persone, veicoli e attività commerciali, teso a garantire una pronta e immediata risposta da parte dell’Arma alle esigenze della popolazione.

