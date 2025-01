Guidonia – Incidente mortale in provincia di Roma nella serata di ieri, 5 gennaio 2025: morto un ragazzo di 25 anni.

Guidonia, terribile incidente tra due auto: morto un giovane di 25 anni. Ecco una prima ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo di 25 anni è morto in seguito allo scontro tra due auto a Guidonia, in via Maremmana Inferiore.

In seguito allo scontro sono rimasti feriti anche una ragazza di 22 anni e io conducente dell’altra auto, un giovane 25enne.

Sul posto personale medico del 118 e le Forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso, al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

