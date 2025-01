Colleferro – Al via la nuova stagione teatrale al Vittorio Veneto: ecco tutti i dettagli e le info utili.

Colleferro, al via la nuova stagione teatrale: il primo spettacolo è Sei personaggi in cerca d’autore

Da domani, martedì 7 gennaio 2025, riapre il botteghino per la vendita degli abbonamenti. Il primo spettacolo, invece, andrà in scena il prossimo 26 gennaio: un vero e proprio cult teatrale, Sei personaggi in cerca d’autore, di Luigi Pirandello.

Per quanto riguarda i prezzi, riportiamo di seguito tutte le info da sapere.

Abbonamento:

intero: 75 euro; ridotto 65 euro

ridotto under 30: 50 euro

abbonati Carpineto: 50 euro

Biglietti:

Intero: 20 euro + 2 euro; ridotto: 17 euro + 2 euro

galleria intera: 18 euro + 2 euro

ridotta: 15 euro + 2 euro

ridotto under 30: 10 euro

Rinnovo abbonamenti:

Il botteghino riapre il 7 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Nuovi abbonamenti:

11,14,21 gennaio ore 9:00-13:00

10,17, 18, 23 e 24 gennaio ore 15:30-19:30

25,26 gennaio ore 15:30-19:30

I singoli biglietti possono essere acquistati il giorno stesso dello spettacolo fino all’orario dell’inizio e il giorno precedente dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

In evidenza la locandina del primo spettacolo