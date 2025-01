Maltempo e freddo nel Lazio: l’Epifania porta il freddo sulla nostra regione, sebbene le temperature minime siano sopportabili.

Già negli ultimi giorni si è assistito ad un progressivo maltempo sia nella provincia di Roma che in quella di Frosinone. Maltempo che non risparmierà neanche l’ultima giornata delle festività natalizie, ovvero l’Epifania.

Epifania, le previsioni meteo nelle province di Roma e Frosinone

Roma e provincia: nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Nella città di Roma sono previsti 0.4mm di pioggia; la temperatura massima sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2957m. Presente allerta meteo per il vento.

Frosinone e provincia: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Nel capoluogo ciociaro sono previsti 3mm di pioggia; la temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 8°C. Lo zero termico si attesterà a 3064m; nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3bmeteo

Foto di repertorio