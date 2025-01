I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, nell’ultima settimana a cavallo del Capodanno, hanno eseguito una serie di blitz antidroga, dal centro storico alle periferie della Capitale, arrestando 16 persone e sequestrando decine di chili di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack e hashish – e migliaia di euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite, nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente.

I controlli dei Carabinieri

Sono stati effettuati controlli mirati in molti quartieri della Capitale, come Tor Vergata e Quarticciolo, ma anche in quelli meno noti come Talenti, Aurelio, Santa Maria del Soccorso, Trieste e Vigne Nuove.

In particolare, nel quartiere di Tor Vergata, i Carabinieri hanno arrestato un 32enne del Marocco, con precedenti, notato in atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura a noleggio, fermato dopo un breve inseguimento in via Terme di Vigliatore. A bordo trasportava 49 kg di hashish suddivisi in panetti occultati nel portabagagli dell’auto che sono stati sequestrati. Gli stessi Carabinieri, nel corso di un controllo, hanno arrestato in flagranza un romano di 25 anni, mentre deteneva 13 grammi di crack, suddiviso in dosi. A seguito della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto oltre a tutto il materiale per pesare e confezionare lo stupefacente anche due pistole, una Beretta calibro 9×21, con relativo munizionamento, 14 cartucce, risultata rubata a febbraio del 2024 e una pistola Start Blow Tr14 calibro 9, con matricola abrasa, con 25 cartucce. Le armi sono state sequestrate in attesa di essere inviate per gli accertamenti tecnici.

Sempre a Tor Vergata, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 25 anni, notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, a bordo di un’autovettura a noleggio. A seguito del controllo e della successiva perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 50 dosi di crack del peso di circa 15,5 grammi. Nell’abitazione i militari hanno poi rinvenuto 19 involucri del peso di 433,5 grammi, della medesima sostanza, ulteriori 42 di cocaina e 13,5 di hashish, suddivisi in 4 involucri, e la somma contante di 1590 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. In manette anche un romano di 47 anni bloccato sempre a bordo di una vettura a noleggio e trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 300 euro in contanti, a casa dell’uomo i militari hanno rinvenuto 2,6 grammi di hashish.

In via Ostuni, al Quarticciolo, i Carabinieri hanno arrestato un tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, sorpreso mentre occultava degli involucri di stupefacente in una cavità ricavata nel terreno. All’interno del nascondiglio i militari hanno rinvenuto 15 dosi di hashish del peso di circa 44 grammi e la somma contante di 50 euro. In piazza del Quarticciolo, un 18enne tunisino, senza fissa dimora la droga l’aveva invece nascosta in una busta sul ramo di un albero poi, alla vista dei militari si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e arrestato. Nella busta che i militari hanno poi recuperato hanno rinvenuto 30 dosi di crack del peso di 16,8 g. e 120 euro.

Nel quartiere di Talenti, in diverse attività, i Carabinieri hanno arrestato: una romana di 40 anni, sorpresa a bordo della propria autovettura intenta a cedere una dose di cocaina ad un soggetto identificato e segnalato quale assuntore, nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato 7 involucri di cocaina del peso totale di 14,9 g. e la somma di 100 euro in contanti: una 41enne romana, con precedenti, trovata in possesso di 15 dosi di cocaina del peso di 37,5 g., ulteriori 10 dosi di crack del peso di 20 g. e la somma contante di 100 euro, in via di Sora Lella mentre era a bordo di un’auto a noleggio: un 54enne moldavo, arrestato dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un soggetto identificato e segnalato quale assuntore in piazza Piercarlo Talenti, sequestrati in totale 10 dosi di cocaina del peso di 5,5 g. e 13 di crack del peso di 6,5 g., nonché 425 euro in contanti.

Nei pressi di circonvallazione Cornelia, in due distinte attività, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini egiziani 19 e 21 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora. Il primo ha tentato di darsi alla fuga, prima a bordo di un autobus ATAC e poi ha cercato di nascondendosi tra le persone presenti nel centro commerciale di piazza La Salle, ma è stato bloccato e trovato in possesso di 7 dosi di hashish del peso di 16 g. e della somma contante di 125 euro mentre, il secondo è stato fermato all’incrocio tra circonvallazione Cornelia e via Renazzi, e trovato in possesso di 3 bustine contenenti 12,6 g. di hashish e un coltello a serramanico. In via Silvano, a Santa Maria del Soccorso, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 40 anni, controllato mentre si trovava a piedi e trovato in possesso di 18 dosi di cocaina del peso di 14,6 g. e una dose di crack del peso di 1 g., e la somma contante di 55 euro. Arrestato anche un romano di 56enne romano, controllato in via Gian Maria Volontè a Vigne Nuove, mentre era a bordo dell’auto della compagna. A seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 20 dosi di crack dl peso di 10 g. e uno di cocaina nonché della somma contante di 150 euro. Ad Ottavia i Carabinieri hanno fermato e arrestato un romano di 31 anni, con precedenti, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale e veicolare di 1, 30 chili di hashish e di 1,14 di cocaina, e della somma contante di 285 euro. Arrestato un romano di 20 anni, controllato in via Nizza e trovato in possesso di 20 dosi di hashish del peso di 22,6 g., mentre a seguito della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto ulteriori 3 involucri della medesima sostanza del peso di 135 g. e della somma contante di 500 euro.

Infine, in via Amendola, i Carabinieri hanno arrestato un egiziano di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un soggetto che è stato segnalato. Addosso allo straniero i militari hanno rinvenuto la dose ceduta e la somma di 40 euro provento della cessione. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.