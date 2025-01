Montelanico, partiti i lavori di riforestazione dei Monti Lepini

Il progetto, varato dalla Citta Metropolitana di Roma Capitale, prevede la messa a dimora di 1 milione di piante: ecco tutti i dettagli.

I lavori

Sono iniziati ieri, dal territorio del comune di Montelanico, i lavori di riforestazione che porteranno a piantumare oltre 6400 alberi e arbusti, di 10 specie diverse, nell’area sud orientale dei Monti Lepini, su una superficie di 6,4 ettari.

È una parte del progetto RM04 che riguarda più di 96 ettari di terreno boschivo, tra dislivelli e complessità ambientali, nelle aree dei Monti Lepini e Prenestini, e che interessa anche i Comuni di Segni e Capranica Prenestina.

All’iniziativa di ieri erano presenti, il Vice Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e il Consigliere metropolitano Roberto Eufemia insieme al Sindaco di Montelanico Sandro Onorati e al Vice Sindaco Fabrizio di Paola.

Il progetto, messo in campo dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, prevede in totale 15 interventi di forestazione legati agli avvisi del MASE 2022 e 2023-24, che raggiungono un totale di 933 ettari di nuova superficie boschiva per circa un milione di piante (mille piante ad ettaro), oltre il target previsto dallo stesso Ministero.

I 15 progetti interessano 19 Comuni Metropolitani compresa Roma Capitale e sono costituiti in tutto da 66 nuovi impianti boschivi distribuiti lungo il litorale, nella Campagna Romana, nella Valle dell’Aniene e, appunto, nelle aree extraurbane dei Lepini e dei Prenestini.

Così commenta l’iniziativa il Vice Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna: “Roma, come tutte le altre metropoli, deve affrontare le particolari sfide legate agli effetti del mutamento del clima: l’aumento delle temperature medie, l’incremento del rischio di fenomeni meteorologici estremi, l’aumento delle isole di calore e, anche nelle aree periferiche, dove è forte la presenza di attività industriali ed estrattive, come a Montelanico, una compromissione della qualità dell’aria. Per tutte queste ragioni, è fondamentale aver potuto contare sulle risorse PNRR destinate alla forestazione, portando avanti progetti di altissimo valore, grazie alla collaborazione con gli stessi Comuni e gli enti territoriali, con il Ministero, i Carabinieri del CUFAA e le Università. La scelta degli alberi e degli arbusti è frutto di un’attenta e approfondita valutazione delle caratteristiche morfologiche, climatiche e geologiche dell’area, per cui verranno piantumate solo specie autoctone e certificate, la cui crescita sarà costantemente monitorata anche grazie al supporto continuo di centri di ricerca e associazioni di cittadini. Una sfida che abbiamo colto convintamente sotto la regia del Sindaco Roberto Gualtieri, e di cui vedremo i risultati tra qualche anno, per fondare in ogni senso le radici di una nuova e più integrata comunità metropolitana, dove anche e soprattutto le aree verdi si integreranno con le aree urbanizzate come con quelle rurali, per consentire l’evoluzione e lo sviluppo sostenibile di ogni parte del nostro territorio”.