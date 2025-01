Roma, tutti gli eventi nella Capitale fino all’8 gennaio

Anche quest’anno, tante le iniziative e i progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema all’arte, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, questa settimana sono tante le opportunità per vivere la città: proseguono, infatti, gli appuntamenti culturali proposti dalle istituzioni culturali cittadine.

Per il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana di Piazza Navona, il 6 gennaio alle 15, in prossimità dello stand delle Biblioteche di Roma, è in programma Epifania di voci. A esibirsi oltre 70 voci che proporranno un interessante repertorio musicale per questo concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Decanto, punto di riferimento per il mondo corale a Roma e in Italia. Ad aprire sarà il Coro Cantering, composto da interpreti di diverse età e diretto dal M° Dodo Versino: un viaggio attraverso le musiche popolari e di folklore delle varie tradizioni italiane e non solo. Dai canti alpini, alla tradizione natalizia, fino a incursioni etniche, condurranno il pubblico alla scoperta di mondi musicali vicini e lontani, tra paesaggi sonori affascinanti e ricercati. Seguirà il settetto musicale romano Anonima Armonisti che, con le loro evoluzioni vocali, proporrà brani dal pop al swing, dai successi internazionali ai medley di Natale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, è a ingresso libero.

C’è tempo fino al 30 gennaio per partecipare a OPEN25 – ARTES ET IUBILAEUM, l’Avviso Pubblico di Roma Capitale dedicato alla promozione di iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta culturale e all’accrescimento dell’attrattività degli spazi fuori dal centro in occasione del Giubileo 2025.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e predisposto dal Dipartimento Attività Culturali, l’Avviso è finanziato dall’Unione Europea con 5 milioni di euro e rientra tra gli interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

La misura punta alla definizione di nuovi assi culturali tra periferia e centro, dando impulso a un’offerta inclusiva, trasversale e sostenibile nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2025. Un palinsesto di iniziative – diviso in cinque sezioni: Percorsi, Attività performative, Arti visive, Esperienze di culture gastronomiche di comunità, Giovani e Patrimonio storico-artistico – che favorisca nuove occasioni di aggregazione in spazi della città lontani dai circuiti tradizionali, aumentandone l’attrattività e promuovendo processi di inclusione e coesione sociale anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio equo e inclusivo.

Grande importanza sarà attribuita a tutti quei progetti in grado di garantire lo scambio interculturale, attivando percorsi partecipativi che abbattano i fattori di marginalità per una migliore accessibilità ai luoghi della cultura e la riduzione di pressioni ambientali e sociali. Le proposte presentate, inoltre, dovranno garantire il principio di uguaglianza in tutte le sue espressioni, promuovere la parità di genere ed essere contro ogni forma di violenza e discriminazione, secondo i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione.

Tutte le informazioni sono disponibili al link www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso/artes-et-iubilaeum.page.

Al Parco della Musica Ennio Morricone, per la rassegna Natale all’Auditorium, in Sala Santa Cecilia, il 4 gennaio alle 21 e il 5 gennaio alle 16.30 e alle 21, per gli amanti della danza e del balletto, torna Les Étoiles, le due serate in compagnia delle stelle del balletto internazionale più acclamate, provenienti dai teatri e dalle compagnie di tutto il mondo, con la direzione artistica di Daniele Cipriani. Un’occasione unica per assistere ai “virtuosismi in volo e sulle punte” dei nomi più in voga del panorama mondiale, in un programma eterogeneo, composto da estratti dai più celebri balletti del repertorio classico e contemporaneo e nuove creazioni di coreografi sulla cresta dell’onda. Tra le prime étoiles annunciate spiccano i nomi di Marianela Nuñez, William Bracewell, Cesar Corrales, Francesca Hayward (The Royal Ballet, Londra), Aran Bell e Chloe Misseldine (American Ballet Theatre), Mira Nadon, Davide Riccardo (New York City Ballet), Olga Smirnova (Het Nationale Ballet), Madison Young (Bayerisches Staatsballett), Sergio Bernal (Sergio Bernal Dance Company), ai quali se ne aggiungeranno ancora altri. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Al Teatro Costanzi, per la nuova Stagione di danza 2024/2025 del Teatro dell’Opera di Roma, si concludono il 5 gennaio le repliche de Il pipistrello balletto umoristico in due atti di Roland Petit ripreso da Luigi Bonino su musica di Johann Strauss figlio. A dirigere l’Orchestra della Fondazione capitolina è Alessandro Cadario mentre il tenore è Nicola Straniero. Nel ruolo della seducente Bella danzano l’étoile Rebecca Bianchi e la prima ballerina Marianna Suriano; al loro fianco, nelle vesti del marito Johann, i primi ballerini Michele Satriano e Mattia Tortora. L’étoile Alessio Rezza con Alessio Mastrangelo è l’amico Ulrich. In scena anche i Solisti e il Corpo di Ballo. L’allestimento è del Wiener Staatsballett, con le scene di Jean-Michel Wilmotte, i costumi di Luisa Spinatelli e le luci di Jean-Michel Désiré. Con la partecipazione degli Allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Spettacoli: sabato alle 15 e alle 20 e domenica alle 16.30. Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 4 e 5 gennaio è ancora in scena Uscirò dalla tua vita in taxi di Keith Waterhouse e Willis Hall, una commedia sull’amore, le sue diverse sfaccettature e su tutto ciò che avviene per paura, con personaggi che tra bugie ed equivoci provano a ritrovare loro stessi. Con Maddalena Emanuela Rizzi, Marco Cavallaro, Bruno Governale e Alessandra Cavallari, per la regia di Filippo D’Alessio. Orari: sabato ore 21; domenica ore 17.30. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Appuntamento al Teatro del Lido di Ostia il 7 gennaio alle 21 con Francesco De Carlo che sarà sul palco con lo show di stand up comedy Anteprima nuovo spettacolo 2025. In scena, la storia di Roma Antica, dalla sua nascita alla caduta dell’Impero, mettendo in luce i parallelismi tra le sfide affrontate dagli antichi romani e quelle del mondo contemporaneo. Biglietti online su www.vivaticket.com.

E ancora per la rassegna Natale all’Auditorium al Parco della Musica Ennio Morricone, in Sala Sinopoli, arrivano due imperdibili appuntamenti musicali: il 4 gennaio alle 21 a salire sul palco sarà Mauro Pagani che, accompagnato da sei musicisti e da una corista e un corista, riproporrà le avvolgenti sonorità narrate nell’album Crêuza de Mä, scritto quaranta anni fa insieme all’indimenticato Fabrizio De André, e altri brani del suo apprezzato repertorio.

Torna inoltre, il 5 e 6 gennaio alle 18, il tradizionale appuntamento annuale con La Chiarastella, progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua XVIII edizione, che vedrà l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare riproporre alcuni canti popolari che traggono la loro origine nell’antica tradizione francescana legata al Presepe. Una grande festa popolare che attraverso racconti, filastrocche, storie di presepi, pastorali e suoni di zampogna coinvolgerà ogni tipo di pubblico, dagli adulti ai bambini.

Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Al Teatro Villa Pamphilj il 5 gennaio alle 11.30 per la rassegna Ti racconto un disco arriva L’ultima luna – Lucio Dalla 1979 di e con Pino Marino. Un viaggio tra la musica e i testi del grande cantautore e musicista bolognese, da Anna e Marco a Cosa sarà, da Stella di mare a Notte, da L’ultima Luna a L’anno che verrà e altri indimenticabili brani. A pagamento, info e prenotazioni: [email protected] – 06.5814176.

Nell’ambito della rassegna Natale nei Musei promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, sono previsti alcuni concerti gratuiti di musica classica e leggera a cura della Roma Tre Orchestra. Il 4 gennaio, Chiara Boldrini al pianoforte, nel concerto Salotto Ottocentesco, eseguirà famose arie di Camille Saint-Saëns, Ferruccio Busoni, Chopin, Schumann e Liszt, mentre il 7 gennaio, sempre al pianoforte, Emanuele Stracchi in Improvvisazioni e fantasie eseguirà colonne sonore e celebri canzoni natalizie. Infine, l’8 gennaio, in If the Beatles had been Impressionists, il Trio Musikanten – Raffaello Galibardi al violino, Roberto Vecchio al violoncello e Guido Carpentiere al pianoforte – proporranno le più celebri canzoni dei Beatles. Inizio concerti alle ore 12.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 6 gennaio proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con OPS! – la rassegna di circo contemporaneo diretta dal SIC, il centro di produzione circense fondato dal Circo El Grito. Dal 4 al 6 gennaio alle 18, in Sala Petrassi, Se dico circo – Gran Gala Internazionale di Circo Contemporaneo presenta alcune tra le più celebri specialità circensi eseguite dai loro massimi esponenti. Composto e condotto dall’artista multidisciplinare Giacomo Costantini, lo spettacolo è un’occasione imperdibile per scoprire tutta la magia del circo contemporaneo in un’unica serata.

Ultimi giorni, il 4, 5 e 6 gennaio, con la rassegna Natale Kids! e i suoi spettacoli di danza della compagnia Imagin.art – Little Night e A City of Shadows – che offriranno esperienze sensoriali e creative. In particolare, Little Night stimola il gioco e la danza in bambine e bambini tra i 2 e i 5 anni (orari: sabato ore 11.45 e 12.30; domenica ore 11, 11.45 e 12.30; lunedì ore 11, 11.45 e 12.30), mentre A City of Shadows, pensato per giovani spettatrici e spettatori dai 6 anni, invita il pubblico a partecipare attivamente alla creazione di un’installazione effimera di luci e ombre (orari: sabato ore 16 e 17.30; domenica ore 17 e 18.30; lunedì 16 e 17.30). Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

E sempre all’Auditorium Parco della Musica, in occasione dell’Epifania, il 6 gennaio alle 16 l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per bambine e bambini dai 3 anni in su, ospiterà La Befana vuol suonare, un affascinante viaggio musicale alla scoperta degli strumenti di un’orchestra. L’evento vedrà protagonista la JuniOrchestra Teen dell’Accademia di Santa Cecilia, sul palco insieme all’amata Befana, interpretata da Nadia Perciabosco. Con la direzione di Simone Genuini, verranno eseguite le melodie natalizie più celebri, da Jingle Bells a Sleigh Ride, passando per numeri musicali estratti dallo Schiaccianoci di Čajkovskij. Sulle note di questi brani, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere gli strumenti musicali da cui un’orchestra è composta. Previsto anche un percorso interattivo, durante il quale sarà richiesto l’intervento dei più piccoli che avranno l’opportunità di aiutare proprio la Befana, che si troverà ad affrontare alcune difficoltà nel consegnare i suoi doni. Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro India, per famiglie, bambine e bambini dai 4 anni in su, ultimi appuntamenti il 4, 5 e 6 gennaio alle 17 con Storie di Natale, letture sotto l’albero a cura della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, tratte dai testi di Gianni Rodari, Bernard Friot, Andrea Valente e Roberto Gandini, che ne cura anche l’adattamento e la regia. Con Francesca Astrei, Paolo Minnielli, Giulia Navarra, Gabriele Ortenzi, Fabio Piperno e le musiche dal vivo eseguite da Roberto Gori e Flavio Cangialosi. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Palazzo Esposizioni Roma, il 5 gennaio alle 16, nell’ambito della mostra in corso Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani, appuntamento con Animali metropolitani, visita in mostra e laboratori per ragazze e ragazzi dai 7 agli 11 anni a cura di Myosotis. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, dal 4 al 6 gennaio alle 17, per la rassegna Teatro in famiglia, va in scena La vera storia della Befana, scritto e diretto da Gabriele Mazzucco, con la Compagnia del Barnum. Favola che, tra magia e divertimento, svelerà quella che è la vera storia di BEtta, SteFAno e MorgaNA. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 5 gennaio alle 17, per il giovane pubblico, nell’ambito della rassegna Cascasse il Mondo, la compagnia Lagrù Ragazzi presenta Storie nell’armadio, con la regia di Oberdan Cesanelli, anche in scena con Stefano Leva e Lorenzo Palmieri. Due attori curiosi si confrontano con un misterioso armadio pieno di creature fantastiche, in uno spettacolo che mescola fiabe tradizionali e storie moderne. Tra risate e cuscini volanti, lo spettacolo esorcizza la paura e fa “tremare dalle risate”. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Anche quest’anno, aspettando l’arrivo della Befana, le Biblioteche di Roma partecipano alla tradizionale Festa di Piazza Navona con uno stand dove per ogni giorno sarà possibile partecipare a tante attività. Tra queste si segnalano, il 4 gennaio alle 16.30, le letture animate di Yeti e altri simpatici mostri e a seguire, alle 17, il laboratorio di fumetto; il 5 gennaio alle 16.30 c’è l’Ora di nanna, letture per conoscere gli animali che in inverno vanno in letargo, e alle 17 il laboratorio di disegno con il carbone; il 6 gennaio alle 16.30 Arriva la Befana con i suoi doni; chiude il programma, alle 17, La corsa delle scope.

Tra le altre iniziative proposte, invece, nelle diverse sedi, il 4 gennaio alle 10 alla Biblioteca Giordano Bruno, per l’ultimo appuntamento di Natale in Biblioteca, si terrà l’incontro Bibliogame (9-13 anni) per trascorrere insieme una divertente mattinata tra giochi da tavolo e di società in compagnia dei volontari del Servizio Civile. Prenotazioni: 06.45460461 – [email protected].

Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, l’8 gennaio alle 17, primo appuntamento dell’anno con Nati per Leggere, letture a bassa voce per bambine e bambini di 2 e 3 anni. Info e prenotazioni: 06.45460301 – [email protected].

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate a famiglie, bambine e bambini, prosegue fino all’8 gennaio l’iniziativa Natale nei Musei. Tre gli appuntamenti previsti il 4 gennaio: al linguaggio della natura, con la sua colonna sonora unica, è ispirata la visita laboratoriale che si terrà alle 11 al Museo di Casal de’ Pazzi (per famiglie e bambine e bambini di 8-12 anni); ispirato invece ai rituali del Capodanno giapponese è il laboratorio creativo previsto sempre alle 11 al Museo Napoleonico per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni; agli autoritratti delle artiste “forestiere” venute a vivere o lavorare a Roma è infine dedicato il laboratorio, per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, in programma alle 16 al Museo di Roma a Palazzo Braschi. E poi ancora, il 5 gennaio alle 10, sempre al Museo di Casal De’ Pazzi, bambine e bambini dai 4 anni in su potranno divertirsi con una speciale tombola pleistocenica, mentre alle 16 ai Musei Capitolini, la parola d’ordine è prestare attenzione ai piccoli dettagli per trovare gli animali rappresentati nelle opere della collezione (6-10 anni); infine il 6 gennaio alle 11.30, appuntamento a Villa Borghese in piazzale Scipione Borghese per un avvincente itinerario guidato per famiglie, tra animali reali e animali fantastici, animali veri e animali di pietra.

Al Planetario di Roma, il 4 gennaio alle 12, Gabriele Catanzaro porterà in scena Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale, uno speciale spettacolo per tutta la famiglia alla scoperta dei simboli del Natale nascosti nel cielo stellato, inseguendo la stella più famosa della storia, mentre il 5 gennaio alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

A Casa del Cinema a Villa Borghese le festività si concludono con la rassegna Tutti a tavola, dedicata a quei titoli in cui il piacere, i rituali, gli eccessi del cibo, la convivialità e gli intrecci fra commensali svolgono un ruolo di primo piano all’interno della narrazione. Tra le ultime proiezioni: il 5 gennaio alle 11 Lilli e il Vagabondo di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske, e alle 20 la replica di Gosford Park di Robert Altman (v.o.s.). Si prosegue il 6 gennaio alle 20 con la replica di Invito a cena con delitto di Robert Moore (v.o.s.) e infine il 7 gennaio, sempre alle 20, la replica di La cena di Ettore Scola.

Termina anche la rassegna dedicata a Il Decalogo del regista polacco Krzysztof Kieślowski, con le proiezioni in versione originale il 4 gennaio alle 17 della replica di Dekalog, Pięć + Dekalog, Sześć e alle 20 della replica di Dekalog, Siedem + Dekalog, Osiem. A seguire il 5 gennaio alle 17 la replica di Dekalog, Dziewięć + Dekalog, Dziesięć. Proposta anche l’ultima replica, il 6 gennaio alle 17, del documentario Sopralluoghi in Palestina per “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

Infine, per lo speciale Il film del mese, l’8 gennaio alle 20 verrà proiettata l’ultima replica di Reading Lolita in Tehran di Eran Riklis (v.o.s.).

Biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

Al Nuovo Cinema Aquila, a pochi giorni dai Golden Globes 2025, arrivano in sala alcune delle migliori pellicole in nomination: il recente vincitore del Leone d’Oro La stanza accanto di Pedro Almodovar (anche in v.o.s.), il film d’animazione Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis e il biopic Better Man – La vera storia di Robbie Williams di Michael Gracey.

Proseguono inoltre le proiezioni (anche in v.o.s.) del lungometraggio d’animazione Il Signore degli Anelli. La Guerra dei Rohirrim di Kenji Kamiyama.

Programmazione completa su www.cinemaaquila.it.

Al Parco della Musica Ennio Morricone, sono due le mostre in corso fino al 2 marzo. Nello spazio AuditoriumArte, è ospitata l’esposizione fotografica Il colore del silenzio/The Colour of Silence firmata dall’attore e regista Carlo Verdone, da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Un affascinante viaggio attraverso le immagini scattate nel corso degli anni dallo stesso Verdone, che ritraggono nuvole, albe e tramonti, fotografie che egli definisce “preghiere senza parole”. Frutto di una passione privata di Carlo Verdone, le sue fotografie nascono come una fuga liberatoria dal lavoro: il risultato di una profonda passione per il cielo, un elemento naturale che da sempre esercita su di lui un’attrazione irresistibile, suscitando al contempo un senso di inquietudine. Visitabile a ingresso libero, dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato, domenica e festivi ore 11-21.

Nel Foyer della Sala Sinopoli, invece, è visitabile la mostra Contrattempo che presenta quattordici grandi tele, molte delle quali inedite, di Paola Gandolfi. L’esposizione, curata da Claudio Libero Pisano, offre una panoramica della ricerca dell’artista romana da sempre centrata sul femminile, con studi approfonditi di psicoanalisi e differenze di genere. Lo stesso titolo della mostra è mutuato dal pensiero della filosofa femminista Geneviève Fraisse.

Al Palazzo Esposizioni Roma, fino al 30 marzo è visitabile la mostra Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo. Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, curata da Sapienza Università di Roma con Università di Padova e con il National Biodiversity Future Center (NBFC). In una fase storica caratterizzata da una crisi della biodiversità e da un’insicurezza climatica causate principalmente dalle attività umane, l’esposizione intende attirare l’attenzione sulla fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi, sull’interdipendenza tra le diverse forme di vita esistenti sul nostro pianeta e sul nostro rapporto con la biodiversità. A corredo della mostra anche un ciclo di incontri.

E sempre fino al 30 marzo è aperta al pubblico anche la mostra Francesco Clemente. Anima nomade, a cura di Bartolomeo Pietromarchi. L’esposizione, concepita dall’artista come un’unica grande installazione, si sviluppa nella rotonda del piano nobile e nelle sette sale laterali, in cui sono esposte una serie di opere ambientali attraverso le quali ripercorrere temi e immagini rivelatrici del lavoro di Francesco Clemente. Insieme alle Tende realizzate nel 2013, sono visibili le Bandiere del 2014; due grandi sale, inoltre, sono interamente dedicate ai wall drawing realizzati dall’artista in situ per questa occasione. Ad accompagnare la mostra, anche un ricco programma di eventi collaterali e un’articolata offerta didattica.

Fino al 16 febbraio, nella grande sala del piano nobile e nelle tre sale adiacenti, è invece visitabile la mostra L’ultimo meraviglioso minuto di Pietro Ruffo, a cura di Sébastien Delot, nella quale l’artista si interroga sull’impatto dell’uomo sulla Terra, condensando nelle opere esposte la storia del nostro pianeta e della conoscenza. Nel percorso espositivo opere come Le Monde Avant la Création de l’Homme, un lavoro lungo 21 metri, inserito nell’installazione immersiva L’ultimo meraviglioso minuto che ricrea l’atmosfera di una foresta primordiale. E poi ancora le opere circolari intitolate De Hortus, i cinque grandi quadri della serie Antropocene Preistoria e la video installazione Il Giardino planetario realizzata in collaborazione con Noruwei. La mostra termina con una riflessione su Roma, vista e sezionata nelle sue varie fasi storiche e geologiche.

Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Una riflessione critica sulle relazioni tra essere umano e natura è proposta anche dalla mostra Primitive. Cyril de Commarque, aperta fino al 19 gennaio in Sala Fontana e visitabile a ingresso libero. Le sculture dell’artista, che reinterpretano il tema della deforestazione, si ispirano ai lavori dell’antropologo Philippe Descola che nei suoi studi dimostra proprio come diverse culture abbiano rapporti differenti con i non-umani, sfidando la percezione occidentale moderna che considera la natura come una semplice risorsa sfruttabile.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura). Apertura straordinaria il 6 gennaio ore 10-20.

Al Mattatoio di Roma, fino al 2 febbraio sono ancora visitabili le due mostre promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e organizzate da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione l’una con Athena Cooperativa Sociale e l’altra con Latitudo Art Projects. Nel padiglione 9a, la mostra Andrea Fogli. 7 Atlanti, a cura di Stefano Chiodi, presenta per la prima volta i principali cicli di opere di Andrea Fogli (Roma, 1959) realizzati dal 2000 a oggi. Il percorso espositivo, che va dall’informe all’estrema nitidezza dell’immagine, ha inizio con il ciclo Effemeridi del Giardino (2019), costituito da sculture policrome polimateriche, foto e testi manoscritti; prosegue con il ciclo dei Dormienti, composto da piccoli “grani” in argilla cruda realizzati tra l’ottobre 2021 e il marzo 2022 e con i disegni che compongono il Diario delle ombre (2000-2006) insieme con le terrecotte policrome del Piccolo Popolo (2019-2022). L’epicentro della mostra è costituito dai 111 disegni a matita del ciclo Vedenti (2002-2024), presentato integralmente qui per la prima volta. Ciascun disegno raffigura gli occhi e lo sguardo di un “visionario” che ha agito “controvento” e “controtempo”. La mostra si conclude con i cicli dedicati al tema del volto, Diario dei 59 grani di argilla (2013-2014) e Diario dei 59 grani di polvere (2020-2021).

Nel padiglione 9b, invece, l’esposizione Muta e mutevole. Maurizio Pierfranceschi, a cura di Lorenzo Canova, raccoglie circa 70 opere tra pitture e sculture rappresentative dell’intera produzione dell’artista Maurizio Pierfranceschi (Roma, 1957) di cui una decina create appositamente per questa occasione. A cominciare dagli anni Ottanta fino alla produzione più recente, le opere sono accostate per la loro vicinanza tematica e stilistica, anche se realizzate talvolta a distanza di anni.

Le due mostre sono a ingresso libero, dal martedì alla domenica ore 11-20, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Apertura straordinaria il 6 gennaio ore 11-20.

Al MACRO, prosegue fino al 16 febbraio la mostra collettiva Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’esposizione, che nel titolo riprende l’espressione “Dimenticare a memoria” coniata alla fine degli anni Sessanta da Vincenzo Agnetti (1926-1981), conclude la programmazione del museo con la direzione artistica di Luca Lo Pinto per suggerire l’approccio agli esiti di un progetto che in cinque anni ha portato l’istituzione museale a interrogarsi sulla propria identità, le proprie modalità di produzione e relazione con gli artisti e il pubblico. Esposte per l’occasione le opere di oltre 30 artisti italiani e internazionali, tra cui quelle di Tolia Astakhishvili (con Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Dylan Peirce), Maurizio Altieri, Beatrice Bonino, Francesca Cefis, Pippa Garner, Lenard Giller, Felix Gonzalez-Torres, Thomas Hutton, KUKII (aka Lafawndah), Rosemary Mayer, Charlemagne Palestine, Lorenzo Silvestri, Gillian Wearing. E ancora quelle di Luciano Fabro, Isa Genzken, Simone Forti, Issy Wood, Pierre Guyotat, Absalon, Maurizio Altieri, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Hamishi Farah e Sandra Mujinga. Del percorso espositivo fa parte anche l’installazione Yard dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006) presente nel cortile del museo. Visitabile da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso.

Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Presso la Sala Santa Rita, spazio polifunzionale di Roma Capitale di via Montanara 8, è visitabile fino al 6 gennaio Mundi de ideis – Blue hour, mostra personale dell’artista francese Caroline Mesquita a cura di T293 Roma e promossa dall’Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali. L’esposizione si sviluppa come una scena poetica e gioiosa, in cui un essere umano e uccelli di diverse dimensioni ed età si incontrano per dialogare con l’architettura e la spiritualità del luogo. Un’installazione le cui figure sembrano emergere dall’oscurità, avvolte dal colore blu della “blue hour”, quella condizione crepuscolare in cui la luce naturale assume toni irreali e poetici, creando un’atmosfera di sospensione tra giorno e notte. L’osservatore viene inserito nella scena, per mettere in discussione il suo posto nel mondo e il suo rapporto con i viventi. Orari: 11-19 (chiusa sabato e domenica). Ingresso libero.

Tra le tante iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 5 gennaio torna il consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città, come il Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso alle 15.30) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10-16, ultimo ingresso alle 15), che custodisce i frammenti marmorei della Forma Urbis Romae, tra le più rare e importanti testimonianze della città antica, allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7-17.30, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). I Musei civici apriranno le loro porte offrendo l’opportunità di ammirare gratuitamente le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee in corso, a eccezione delle mostre Franco Fontana. Retrospective, al Museo dell’Ara Pacis, e Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi, visitabili invece con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con la Roma MIC Card). Fanno eccezione alla gratuità anche la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50; www.circomaximoexperience.it), e le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile. In entrambi i casi si potrà partecipare alla visita con biglietto a tariffazione ordinaria (ingresso con biglietto ridotto con la Roma MIC Card). Info e acquisto biglietti: https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720.

Tra gli ultimi appuntamenti gratuiti della rassegna Natale nei Musei, in programma un doppio appuntamento il 5 gennaio: alle 11 visita guidata per tutti al complesso di Villa di Massenzio, mentre alle 12 visita laboratoriale teatralizzata per tutti alla scoperta dei protagonisti del Museo Napoleonico. Il 6 gennaio alle 15, invece, visita guidata per tutti ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali alla scoperta della sua storia e trasformazione.

Tra gli altri appuntamenti in calendario in settimana, il 4 gennaio alle 16, al Museo dell’Ara Pacis, si terrà una visita con interprete LIS alla grande mostra monografica in corso Franco Fontana. Retrospective. Un percorso tra le oltre duecento immagini, dagli scatti più iconici a quelli inediti, alla scoperta dell’universo creativo di uno dei più celebri e apprezzati fotografi italiani contemporanei (max 16 partecipanti, prenotazione obbligatoria).

Proseguono, infine, in settimana gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (4 gennaio alle 10; 5 gennaio alle 11 e alle 17); Ritorno alla Stelle (4 gennaio alle 11 e alle 17; 5 gennaio alle 16); La Notte stellata (4 gennaio alle 16; 5 gennaio alle 18); Crociera nel cosmo (4 gennaio alle 18); Space Opera (5 gennaio alle 10). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Tra gli eventi in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma, l’8 gennaio alle 17 la Biblioteca Giordano Bruno ospiterà la presentazione del libro Silver Princess di Walter Mazzei (Affiori, 2024), romanzo d’avventura, di guerra e di viaggio tra il Sudafrica e l’Oceano Indiano a bordo di una nave mercantile. Dialoga con l’autore Giuseppe Vitale. Prenotazione obbligatoria: 06.45460461 – [email protected].

Alla Biblioteca Joyce Lussu al via una serie di appuntamenti di divulgazione scientifica per affrontare i principi della fisica moderna. Il primo incontro, l’8 gennaio alle 17.30, vedrà protagonista il professor Guido Corbò. Prenotazione consigliata alla mail [email protected].

Si segnala, infine, che fino al 10 gennaio, alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, è visitabile la mostra fotografica e documentaria Il 1924. Attacco alla stampa, agonia della libertà, nascita del totalitarismo a cura di Enrico Menduni, realizzata dalla Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi (ingresso libero). Info: 06.45460503 – [email protected].

