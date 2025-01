Roma. Rintraccia donna affetta da Alzheimer: si era persa per le vie del centro

Era da poco scoccata la mezzanotte del nuovo anno, quando, su via del Corso, gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati in uno dei servizi di controllo per la sicurezza urbana, come previsto dal piano di vigilanza per il Capodanno, sono stati avvicinati da una coppia di giovani turisti, che stavamo cerando disperatamente la mamma di uno dei due, di cui avevano perso le tracce: una signora di 65 anni affetta da morbo di Alzheimer.

Il provvidenziale intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

La pattuglia ha subito acquisito tutti gli elementi utili, tra cui una foto della signora, al fine di poter avviare le ricerche e rintracciarla il prima possibile, ponendo maggiore attenzione ad alcuni dettagli forniti dai due ed emersi durante una videochiamata che gli stessi erano riusciti a fare con la donna poco prima.

Grazie a domande specifiche sull’ambiente osservato durante la chiamata video, gli operanti hanno intuito la possibile localizzazione, dirigendosi subito nella zona di via del Tritone dove, in breve tempo, hanno individuato la 65enne, che si è potuta ricongiungere con la propria figlia la quale, sollevata, ha ringraziato gli agenti per averle fatto ritrovare la mamma, consentendole così di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.