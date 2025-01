Alle ore 01:30 circa di oggi, 2 gennaio 2025, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferentino e Caianello in entrambe le direzioni, a causa della scarsa visibilità per la presenza di nebbia.

La situazione

Attualmente, si registrano 6 km di coda in aumento in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Caianello in direzione Roma.

Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Capua, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 alla stazione di Ferentino.

Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Ferentino, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 alla stazione di Caianello.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 10:25

Alle ore 09:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Ceprano e Caianello in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa della scarsa visibilità per la presenza di nebbia.

Attualmente, si registrano 8 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione Roma.

Foto di repertorio