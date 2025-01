Nella notte del 31 dicembre la sala operativa del comando di Roma ha dovuto gestire 155 interventi di soccorso che hanno visto tutte le squadre vvf di Roma e provincia impegnate senza sosta.

Tutti gli interventi dei Vigili del Fuoco a Roma nella notte di San Silvestro

In particolare sono andati a fuoco circa 70 cassonetti dell’immondizia nelle zone di Nomentano, Monte Mario e La rustica, mentre un vasto incendio in un’area privata adibita a parcheggio all’aperto in via Cima Cristallo incrocio con via dell’aeroporto di Fiumicino ha coinvolto 13 automobili.

Alle ore 03:45 un grave incidente stradale sulla A1 diramazione Sud direzione Roma al Km 17 dopo il casello di Torrenova ha visto coinvolte tre auto con un ferito grave ed un deceduto.

Alle 06,15 circa sono andate a fuoco 2 auto ed un camper a Mazzano Romano in via della Fontana.

Foto di repertorio