Tragedia in Egitto, turisti italiani attaccati da uno squalo: morto 48enne romano. Ferito un signore di 69 anni originario del Cremonese

Si chiamava Gianluca di Gioia il 48enne romano ucciso da uno squalo a Marsa Alam, in Egitto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ferito un italiano di 69 anni, originario del Cremonese.

Stando a quanto si apprende dalle principali fonti, Di Gioia si trovava in Egitto con la famiglia, in vacanza. Lavorava alla Commissione europea presso il Centro comune di Ricerca (Jrc) e viveva in Francia, Paese d’origine della moglie.

