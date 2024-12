Controlli a Frosinone, arrestato un giovane per droga: i dettagli

Nella giornata del 27 dicembre scorso, la Polizia di Stato, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e dei reati relativi al traffico illecito di sostanza stupefacente, procedeva a mirati controlli nella parte bassa di questo capoluogo.

I dettagli sui controlli della Polizia di Stato a Frosinone

In particolare nel corso del servizio, gli operatori della Squadra Mobile, insieme al personale della Squadra Volanti e personale della Squadra Cinofili di Nettuno, a riscontro di pregressa attività info-investigativa, hanno intercettato in una zona già nota quale teatro di spaccio di sostanza stupefacente, un anomalo via vai di persone, in ragione del quale rimanevano in posizione defilata in osservazione.

Gli operatori, approfittando di tale anomalo movimento di persone, sono riusciti ad introdursi nello stabile e successivamente nell’interno già oggetto di accertamento, dove avevano riscontrato la presenza di un giovane ciociaro, al quale hanno poi esteso una perquisizione domiciliare, terminata con esito positivo. Pertanto, il perquisito, a seguito del rinvenimento di 18 gr. di cocaina all’interno di un mobile nel locale bagno, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

