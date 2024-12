Roma, fumo nella metro A Spagna: scatta l’allarme antincendio

La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 18:40 circa di oggi, 29 dicembre 2024, in piazzale Flaminio all’ingresso di Villa Borghese le squadre 1\A della Centrale il carro Autoprotettori TA/6 con l’autobotte di Ostiense AB/7 ed il capo turno provinciale, per l’incendio di un capanno esterno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana.

Metro A Spagna: intervengono i Vigili del Fuoco

Il denso fumo venutosi a formare si è incanalato molto probabilmente all’interno degli aereatori che collegano anche la fermata metro di Spagna, intasando le gallerie dove transitavano i passaggeri, facendo scattare l’allarme antincendio.

A tal riguardo sono state fatte evacuare tutte le persone all’Interno delle suindicate stazioni per i relativi controlli da parte degli operatori VVF e sono stati chiusi gli accessi.

L’incendio è sotto controllo; collaborano per la verifica anche il personale della metro. Attualmente non è stato individuato nessun incendio all’interno della metropolitana, purtroppo continua a persistere il fumo all’interno.

Non ci sono feriti solo molta paura da parte delle persone che si trovavano nella metro. Sul posto le forze dell’ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 19:29

Un ragazzo di 16 anni a causa del denso fumo è rimasto intossicato ed è stato prelevato dall’ambulanza all’uscita metro di Villa Borghese; il giovane è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.