Controlli a Subiaco, un arresto e tre denunce: i dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno eseguito un servizio di controllo a largo raggio finalizzato a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati predatori ed a quelli legati agli stupefacenti.

I dettagli sui controlli

Nel corso delle attività, che hanno visto il controllo di un gran numero di persone e veicoli, i Carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno denunciato due uomini perché trovati in possesso di due coltelli, arrestato un italiano per detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 grammi di cocaina e quasi mezz’etto di hashish e denunciato un italiano per spaccio di cocaina.

I controlli hanno portato a segnalare 4 persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti alla Prefettura perché trovate in possesso di hashish e cocaina.

Tanto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.