Tragedia sulla Prenestina, investito da un’auto: morto un 63enne

Tragedia a Roma nella serata di ieri, 28 dicembre 2024: morto un uomo di 63 anni dopo essere stato investito da un’auto sulla Prenestina.

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto su via Prenestina, nella zona di Colle del Sole. Per il 63enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Alla guida dell’auto una donna di 70 anni, portata in ospedale per i riti alcolemici e tossicologici di rito. L’esatta dinamica della vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

