Frosinone-Salernitana, lancia un petardo e ferisce cinque operatori della Croce Rossa

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone e, precisamente, gli operatori della locale D.I.G.O.S. hanno proceduto all’arresto in stato di flagranza differita di un tifoso della compagine ospite, intraneo ad un gruppo ultras salernitano, resosi autore, all’inizio del secondo tempo di gioco, del lancio di un artifizio pirotecnico, del tipo petardo, all’indirizzo del settore “curva sud”, adiacente al settore ospiti.

I dettagli sulla vicenda

Nella circostanza la deflagrazione del predetto artifizio ha causato il ferimento di n. 5 operatori della Croce Rossa Italiana i quali, al termine del citato incontro, sono stati portati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Anagni per le cure del caso e sono stati refertati per trauma acustico.

L’immediata attività di indagine condotta dagli operatori della Divisione sopra menzionata ha consentito di identificare l’autore del gesto in meno di 24 ore e al suo arresto avvenuto in Provincia di Avellino nella giornata di ieri. Il predetto, al termine degli atti di rito, è stato posto a disposizione della A.G. competente, la quale ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

La Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone, come da puntuali indicazioni del sig. Questore, dott. Pietro Morelli, avvierà l’istruttoria finalizzata alla erogazione della misura di prevenzione del D.A.spo. così da scongiurare il rischio del compimento di analoghe pericolose condotte in occasione delle prossime competizioni sportive.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.