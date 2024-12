Come proteggere il contatore idrico dal gelo: guida pratica per l’inverno da Acea

Come proteggere il contatore idrico dal gelo: guida pratica per l’inverno. I consigli riportati dal portale di Acea.

I consigli da Acea

In vista dell’approssimarsi della stagione invernale e di temperature sempre più rigide, Acea Ato 5 rinnova l’invito a proteggere dal gelo i contatori idrici, al fine di evitare danni, perdite idriche e possibili mancanze d’acqua.

Se il misuratore risulta scoperto o situato in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche, è necessario provvedere alla coibentazione con materiali isolanti come polistirolo e poliuretano espanso: i più adatti in quanto isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno.

È fortemente sconsigliato, invece, l’impiego di giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano con il gelo di peggiorare la situazione. È utile proteggere il contatore anche se collocato in un locale interno ma sprovvisto di riscaldamento.

La protezione del contatore deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre al fine di consentire le normali attività di rilevazione dei consumi.

Se il contatore è collocato in un fabbricato disabitato, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno.

Per qualsiasi necessità o informazioni contattate il numero verde 800.639.251.

Foto di repertorio