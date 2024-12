Patrica – Il piccolo Federico fretta di venire al mondo: parto in macchina per la mamma nella serata del 24 dicembre, ecco i dettagli sulla bella storia di Natale dalla provincia di Frosinone.

Patrica, parto improvviso in macchina nella sera della Vigilia: il piccolo aveva fretta di venire al mondo

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la mamma del piccolo aveva avuto i chiari segnali dell’inizio del parto ma, accompagnata dalla suocera, non ha fatto in tempo ad arrivare all’ospedale Spaziani di Frosinone.

Dieci minuti dopo aver rotto le acque, le contrazioni sono diventate sempre più forti e ravvicinate.

Supportata dal personale medico del 118 che ha raggiunto l’auto guidata dalla suocera, la donna ha fatto nascere il piccolo in macchina. Mamma e bimbo stanno bene e sono stati accompagnati in ospedale solo per precauzione.

