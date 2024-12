Regione Lazio, attivo il numero 116117: ecco a cosa serve

Lazio – Nuovo servizio gestito da Ares 118: ecco tutti i dettagli spiegati tramite un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della Regione.

Il nuovo servizio

“Conosci il numero 116117?

È un nuovo servizio gestito da ARES 118 Lazio, al momento disponibile per chi vive o si trova a Roma e in Provincia, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per:

avere consigli sanitari non urgenti

avere informazioni sui servizi sanitari regionali e guardia medica turistica

contattare il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Per tutte le altre Province restano operativi i numeri già attivi.

È multilingue e risponde sempre un operatore sanitario.

Il Presidente Francesco Rocca: “Un servizio fondamentale non soltanto per i milioni di pellegrini attesi per il Giubileo, ma anche per i cittadini che, attraverso questo numero, potranno trovare risposte adeguate ai loro bisogni. Siamo pronti ad affrontare, al meglio, il 2025!”

Per saperne di più vai su salutelazio.it”

