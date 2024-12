Roma, agenti motociclisti consegnano doni ai bimbi ricoverati al Gemelli e all’Umberto I

Si è svolta in questi giorni l’iniziativa di solidarietà che ha visto gli agenti motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), unirsi a volontari di varie associazioni, tutti in sella alle proprie moto, per consegnare doni ai bambini ricoverati presso gli ospedali Policlinico Umberto I e Gemelli.

L’iniziativa

Giocattoli, libri e altri regali portati direttamente dai “Babbo Natale” a bordo di moto ai piccoli pazienti dei reparti di oncologia pediatrica.

Un modo per far vivere ai bambini alcuni momenti del clima natalizio, offrendo loro e ai familiari, oltre ai doni materiali, un sorriso e un po’ di calore.

Questa è una delle tante iniziative di solidarietà e che quest’anno hanno visto protagonisti gli agenti della Polizia Locale della Capitale , che anche in occasione delle festività natalizie hanno voluto essere vicini a chi si trova in difficoltà.