Frosinone, open day CIE il 3 gennaio: al via le prenotazioni

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per venerdì 3 gennaio 2025, presso gli uffici del settore anagrafe (piazza VI dicembre), l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica e per il rilascio dello Spid per chi ancora ne fosse sprovvisto.

I dettagli

In particolare, potranno aderire i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni con residenza nel capoluogo, con carta d’identità non più valida, in scadenza in prossimità della data dell’Open Day o in possesso della denuncia di furto o smarrimento.

Per la prima volta, inoltre, sarà possibile usufruire del supporto tecnico per il rilascio dello Spid. Fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile prenotarsi per l’Open Day collegandosi su https://servizionlinepa.it/frosinone/openday/ scegliendo inoltre un orario disponibile.

Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria italiana non scaduta (CNS/CRS), un documento di identità valido (passaporto, patente…), lo smartphone corrispondente al numero di cellulare che si vorrà associare allo SPID e abilitato alla ricezione della e-mail personale. Il costo della CIE è di 22,50 euro mentre il rilascio dello SPID è gratuito. È necessario venire muniti di fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta d’identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di smarrimento.

Le dichiarazioni del Sindaco

“L’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica e il rilascio dello SPID rappresenta un’iniziativa concreta per avvicinare i cittadini alla digitalizzazione e semplificare l’accesso ai servizi. È nostro obiettivo rendere più semplice e accessibile l’interazione con la pubblica amministrazione, offrendo un supporto diretto e operativo. La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli.

“Questa giornata è il risultato di un impegno condiviso per portare innovazione e semplificazione nei rapporti tra cittadini e amministrazione comunale. Non solo sarà possibile rinnovare la carta di identità elettronica, ma anche ottenere il supporto necessario per completare le procedure di rilascio dello SPID per accedere ai principali servizi digitali”, ha dichiarato l’assessore Vicano.

“Con l’Open Day del 3 gennaio, il nostro Comune vuole rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini, offrendo un servizio mirato e ben organizzato. È un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione. Siamo certi che questo evento sarà apprezzato e partecipato”, ha dichiarato il consigliere Crescenzi.

Foto di repertorio