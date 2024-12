Dramma a Grottaferrata: poliziotto si spara in casa

Grottaferrata – Tragedia ai Castelli alla Vigilia di Natale: poliziotto di 52 si spara in casa. Si tratta di un secondo appartenente alle Forze dell’Ordine che si toglie la vita in questo periodo festivo.

La tragedia si è verificata a poca distanza da quella avvenuta ad Ariccia, dove un finanziere si è tolto la vita nel bagno di una fraschetta. Stando ad una prima ricostruzione, il poliziotto si sarebbe sparato un colpo dalla pistola di ordinanza alle prime ore del mattino di oggi, 24 dicembre 2024.

Purtroppo per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine, per tutti gli accertamenti del caso.

