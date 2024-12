Tragedia a Roma, a pochi passi dal Vaticano: clochard trovata senza vita

Tragedia a Roma, a pochi passi dal Vaticano, a poche ore dall’apertura della Porta Santa: trovata morta una donna in strada, in via della Conciliazione.

Tragedia a Roma, vicino al Vaticano: clochard trovata senza vita a poche ore dal Natale e dall’inizio del Giubileo

Il corpo di una donna senza fissa dimora è stato ritrovato riverso a terra nella notte di oggi, 24 dicembre 2024. Per la clochard purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna non è stata ancora identificata. Il medico legale avrebbe constatato il decesso per cause naturali, come anche le basse temperature della notte.

Una tragedia degli ultimi, che si verifica proprio a poche ore dalla Vigilia di Natale e dalla apertura della Porta Santa, evento che sancirà l’inizio del Giubileo. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio