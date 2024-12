Roma – Tragedia in zona Colli Aniene: morta una persona in seguito al crollo di un albero.

Roma, crolla un albero a Colli Anieni: un morto e un ferito. Ecco cosa è successo poco dopo le 12:00

Un morto, forse una donna, e un ferito: è il terribile bilancio che arriva da Roma, in seguito al crollo di un albero in zona Colli Aniene. Stando alle prime informazioni del caso, la vittima era insieme ad un’amica in un parco, quando parte di un albero è precipitata, molto probabilmente a causa del forte vento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e gli operatori sanitari. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

