Roccasecca, fiamme su un furgone: mezzo completamente distrutto

Alle ore 10 di oggi, 22 dicembre 2024, i Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Cassino sono intervenuti a Roccasecca, via Casilina Nord Km 121, per lo spegnimento di un furgone.

Roccasecca, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto 7 unità VVF con 2 mezzi, un APS (Auto Pompa Serbatoio) e una ABP (Autobotte Pompa).

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dello stesso.

Non è stato possibile accertare le cause dell’incendio del mezzo, andato completamente distrutto.

Sul posto presenti i Carabinieri per quanto di competenza. L’intervento è terminato alle ore 11:00.