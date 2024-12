I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito una serie di controlli del territorio nei quartieri di competenze, mirati a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado.

Roma, controlli in periferia: nei guai il titolare di un autolavaggio, multa da oltre 7mila euro. Ecco tutti i dettagli

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno eseguito una serie di verifiche presso gli autolavaggi nei quartieri Cecchignola e Laurentino 38, al fine di accertare eventuali violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Ad esito delle mirate attività, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un autolavaggio in via Laurentina, per aver impiegato due lavoratori irregolari; elevata sanzione di 7.800 euro nonché l’intimazione a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti, pena la sospensione dell’attività.

In serata, invece, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur, unitamente ai colleghi dell’8° Reggimento Lazio e del 6° Battaglione Toscana, hanno eseguito verifiche nel quartiere Corviale. Denunciato a piede libero un 22enne peruviano, senza fissa dimora, fermato appena dopo aver rubato merce, del valore di 100 euro, da un negozio.

Sanzionati anche due giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish, per uso personale.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno anche sanzionato due automobilisti, uno per mancata revisione del veicolo e l’altro per guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Complessivamente sono state identificate 246 persone e son stati eseguiti accertamenti su 108 veicoli.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.