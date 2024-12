Da oggi fino al 19 gennaio, in tutte le Aree di Servizio della rete di Autostrade per l’Italia, tutti i giorni dalle ore 23 alle ore 5, sarà offerto gratuitamente un caffè per ciascun cliente che ne facesse richiesta. Contestualmente tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22 sarà possibile richiedere una verifica gratuita delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore.

Autostrade per l’Italia, caffè e controlli degli pneumatici gratis: l’iniziativa, ecco tutti i dettagli

Questa proposta, realizzata in collaborazione con i partner commerciali (Autogrill, Chef Express, Hermes, My Chef, Lagardere-Ristop, Sarni, Sirio, Eni, Esso, Europam, IP, Q8, Tamoil), è volta a ridurre il rischio di incidenti stradali causati dalla stanchezza e dallo stato dei veicoli.

“Offrendo un caffè e incentivando la sosta – afferma Massimo Iossa Direttore Aree di Servizio – aiuteremo i conducenti a rimanere vigili, contrastando i colpi di sonno che sono una importante causa di incidentalità durante i viaggi notturni. I controlli sullo stato di pressione delle gomme e sui livelli dei liquidi del motore, invece, garantiranno che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada”.

Quindi ancora di più… “fare una sosta è sempre una buona idea!” come recita il claim dell’iniziativa, che si inserisce in un più ampio programma di campagne sulla sicurezza stradale che Autostrade per l’Italia porta avanti con costanza.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia continua a investire in progetti che pongono al centro la sicurezza delle persone. Invitiamo tutti i viaggiatori a usufruire dei servizi offerti e a viaggiare in sicurezza durante queste festività.