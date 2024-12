Pubblicato il primo bando di Ateneo volto a promuovere lo sviluppo imprenditoriale di attività di ricerca e di innovazione tecnologica, anche attraverso la creazione di Start-up

Con un finanziamento complessivo di 150.000 euro, Sapienza vuole supportare progetti imprenditoriali innovativi che nascono dai risultati della ricerca di docenti, ricercatori, dottorandi e specializzandi. È stato appena pubblicato il Bando di Ateneo 2024 per iniziative di imprenditorialità accademica innovativa, dedicato a supportare team di ricerca interessati ad avviare un percorso imprenditoriale auspicabilmente destinato ad attivare una start up Sapienza.

“Si tratta del primo bando volto a valorizzare l’eccellenza dei risultati della ricerca del nostro Ateneo attraverso l’avvio di progetti imprenditoriali accademici innovativi e la costituzione di Start-up Sapienza – dichiara la rettrice Antonella Polimeni. L’obiettivo è favorire la creazione di impatto e di valore sociale ed economico per il territorio, in linea con le linee strategiche di Sapienza per lo sviluppo della Terza Missione e del Trasferimento Tecnologico”.

Il finanziamento è finalizzato ad aumentare la maturità tecnologica (TRL) dei progetti imprenditoriali – attraverso attività come validazione, test, sperimentazione, prototipazione, dimostrazione, ingegnerizzazione e ogni altra forma di sviluppo – per giungere alla concreta realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi.

Potranno essere presentate proposte inerenti tutti i settori di applicazione e qualsiasi area disciplinare, aventi ad oggetto lo sviluppo di un percorso imprenditoriale e/o di trasferimento tecnologico.

I progetti di imprenditorialità accademica innovativa devono essere presentati da un team di ricerca Sapienza, composto da minimo due persone. Potranno presentare i progetti il personale strutturato di Sapienza, dottorandi di ricerca, titolari di assegno di ricerca e specializzandi/e afferenti all’ateneo.

Le proposte verranno valutate in relazione al potenziale di creazione di valore sociale ed economico, innovatività e fattibilità, sostenibilità economica, caratteristiche del team e valorizzazione dei brevetti Sapienza.

Saranno finanziati almeno 5 progetti, per 30.000 euro ciascuno, di cui almeno 1 riservato a proposte presentate da dottorandi, specializzandi o assegnisti di Sapienza.

Il bando sarà presentato nel corso di un webinar che si terrà il 13 gennaio 2025.

Sarà possibile presentare la domanda fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni: https://www.uniroma1.it/it/pagina/bando-di-ateneo-2024-iniziative-di-imprenditorialita-accademica