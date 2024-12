Il Comando di Polizia Locale di Velletri, su indicazione dell’Amministrazione comunale, in particolare nella figura dell’Assessore alla Polizia Locale, Luca Quattrocchi, ha avviato un importante progetto volto a contrastare il fenomeno della velocità a garanzia della sicurezza stradale.

I dettagli

Questo progetto prevede, in una prima fase che si svolgerà nel mese di dicembre 2024, l’installazione di autovelox nelle principali strade comunali ad alta scorrevolezza, luoghi spesso teatro di incidenti stradali, attraverso cinque uscite programmate.

L’iniziativa, che si svilupperà nel corso di tutto il 2025, prevede il noleggio di attrezzature specifiche. Gli autovelox saranno posizionati all’interno di appositi box, con un totale di sei postazioni distribuite sul territorio. È prevista anche la segnaletica stradale mobile che indica l’autovelox, come previsto dalle normative vigenti.

Infatti, dal mese di febbraio 2025, con uscite calendarizzate, verranno installati dei box arancioni in modo stabile su sei strade, con un autovelox posizionato all’interno di uno degli stessi, in modalità alternata.

Nella giornata di lunedì, durante un monitoraggio in via Santa Anatolia, sono stati sanzionati 35 veicoli, evidenziando la necessità dell’intervento. Questa prima fase è stata attivata in risposta alle segnalazioni dei residenti della zona, che hanno manifestato difficoltà nell’immettersi sulla strada principale, a causa dell’alta velocità delle auto che la percorrono.

Infatti, la scelta dei siti per l’installazione degli autovelox è stata guidata proprio dalle indicazioni dei cittadini, al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti. Questo perché l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale sono fermamente impegnate nel promuovere la sicurezza stradale e di conseguenza a rispondere alle esigenze dei cittadini.