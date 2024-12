Roma, 33enne morto dopo essere stato investito: si è costituito il pirata della strada

Si è costituito nel pomeriggio di ieri, 17 dicembre 2024, il conducente dell’auto che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito un pedone di 33 anni in via Tiburtina, all’incrocio di via di San Romano, direzione Gra, intorno alle due di notte.

Roma, 33enne morto dopo essere stato investito su via Tiburtina: si è costituito il pirata della strada

L’uomo, trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I, è poi deceduto in ospedale nella tarda serata di domenica.

Le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, grazie al raffronto tra alcune testimonianze e le immagini di videosorveglianza della zona, avevano permesso di risalire in queste ore al veicolo datosi alla fuga.

Gli investigatori erano ormai sulle tracce dell’investitore quando, nel pomeriggio odierno, si è presentato presso il Commissariato Borgo. Si tratta di un uomo di 32 anni, indagato per omicidio stradale oltreché per fuga ed omissione di soccorso, per il quale l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto lo stato di fermo.

Rinvenuta anche l’auto dell’uomo, per la quale sono state avviate le procedure per il sequestro.

