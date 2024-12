Sui canali app e web di Trenitalia sarà possibile acquistare i titoli di viaggio Metrebus in formato digitale per viaggiare sui mezzi pubblici della Capitale e della sua area metropolitana.

I dettagli

Infatti Trenitalia ha siglato un accordo di partnership con ATAC per la vendita dei più acquistati titoli di viaggio integrati Metrebus: il BIT, il biglietto di corsa semplice valido 100 minuti, i ROMA24/48/72h validi rispettivamente 24, 48 e 72 ore dalla prima timbratura.

I biglietti possono essere utilizzati: sui treni del Regionale (2^ classe – percorso urbano), su tutti gli autobus, tram e filobus ATAC, Roma TPL e COTRAL, sulle linee della metropolitana A, B, B1 e C, sulla linea ferroviaria ATAC Termini – Centocelle e su quelle gestite da Cotral Roma-Lido, Roma-Viterbo (tratta urbana).

L’integrazione dei biglietti Metrebus nei canali Trenitalia rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più digitale e sostenibile soprattutto in vista di un periodo di grande afflusso turistico come il Giubileo.

Un’unica piattaforma, che permette di pianificare un viaggio urbano e interurbano in modo rapido, rende più semplice e accessibile per i milioni di pellegrini attesi l’utilizzo del trasporto pubblico in modo integrato. Può contribuire, inoltre, a ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e diminuire il rischio di congestione nelle aree più critiche della città, come il centro storico e i luoghi di culto.

La vendita dei biglietti in formato digitale – resa possibile dall’integrazione dei sistemi IT di Trenitalia e ATAC – si affianca alla vendita dei titoli di viaggio cartacei nelle biglietterie e nelle self service di Trenitalia.

