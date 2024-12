Fare Verde Fiuggi, primo Albero di Natale nell’area pic-nic lato Ferentino

Primo Albero di Natale nell’area pic-nic lato Ferentino: ecco il racconto dei volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi Odv.

L’evento

Ieri, 15 dicembre 2024 abbiamo trascorso una meravigliosa giornata in compagnia di numerosi Bambine e Bambini, che, accompagnati dai propri genitori, hanno reso omaggio alla nostra iniziativa, a loro dedicata.

Insieme abbiamo addobbato l’albero di Natale, e i vari angoli dell’area pic-nic della riserva naturale del lago di Canterno Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nel territorio del Comune di Ferentino. Molti dei

passanti si sono uniti a noi e con noi hanno atteso, nonostante la temperatura pomeridiana poco mite, la benedizione dell’evento impartita da don Roberto Martufi.

Abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti, il Sindaco della Città Di Ferentino, G. Fiorletta e l’assessore G. Lanzi, i quali, come tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata, sono rimasti entusiasti della nostra appassionata iniziativa. All’imbrunire la Natività è stata posizionata nella riva del Lago, ed a grande sorpresa, anche la Luna è sorta a omaggiare la Natività realizzata con tanta passione dal nostro volontario Massimo Ambrosetti.

Come volontari della associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV siamo molto orgogliosi ed entusiasti del lavoro di volontario svolto sin ora e nell’avere realizzato in questa porzione della riserva naturale il, “Primo Evento Natalizio”. Nell’occasione, invitiamo tutti a visitare il nostro lavoro, e perché no, divertivi anche a fotografarlo facendo tesoro della linea di profilo che si presentata all’orizzonte.

Un grazie infinito a tutti i partecipanti e al sig. Fernando Scarselletta della New Green Apple per avere donato il gradito rinfresco.