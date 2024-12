Tragedia a Cassino, precipita da un’altezza di cinque metri: morto 32enne

Cassino – Tragedia infinita in provincia di Frosinone nella giornata di oggi, 16 dicembre 2024: morto un giovane di soli 32 anni.

Tragedia a Cassino: muore dopo essere precipitato per cinque metri

Stando alle prime ricostruzioni sulla vicenda, un giovane di 32 anni è deceduto dopo essere precipitato da un’altezza di cinque metri.

L’episodio si è verificato in una palazzina di via Casilina Sud, a Cassino.

Il corpo sarebbe stato rinvenuto dai colleghi. Purtroppo per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio