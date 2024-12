Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e l’Associazione per la Cura delle Dipendenze Patologiche (ACuDiPa) hanno tenuto tre conferenze, rivolte agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” di Colleferro, dell’Istituto Superiore d’Istruzione “Via Gramsci” di Valmontone e dell’Istituto Professionale di Stato “Parodi Delfino” di Colleferro, organizzate in collaborazione con le rispettive Direzioni Scolastiche, per accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.

I dettagli sugli incontri

Gli incontri, che hanno riscosso molto interesse da parte dei giovani, iniziati con il saluto delle dirigenti, Prof.ssa Daniela Michelangeli e Prof.ssa Maria Benedetti, sono stati tenuti dal Comandante della Compagnia di Colleferro, dal Comandante della Stazione di Valmontone e dalla Dott.ssa Sara Nocera, Emergency Supporter, rappresentante dell’Associazione A.Cu.Di.Pa., che si occupa delle dipendenze patologiche.

Hanno partecipato alle tre conferenze complessivamente 400 alunni delle varie classi di tutti e tre gli istituti, con i quali i relatori hanno interagito per sviluppare nei ragazzi anche la reciproca conoscenza e fiducia, tra il mondo della scuola e quello delle istituzioni, fondamentale per promuovere il percorso di legalità. Nella circostanza sono stati richiamati i concetti dell’importanza del rispetto delle regole, quale fondamento per la civile convivenza, dell’uso consapevole dei social, della devianza giovanile e delle dipendenze patologiche derivanti da abuso di alcol e assunzione di stupefacenti.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione, oltreché nell’ambito del programma nazionale di collaborazione con l’Associazione ACuDiPa, con la quale prosegue la cooperazione per promuovere la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche.