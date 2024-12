Valmontone, il Consultorio familiare “trasferito” a Colleferro per lavori

Valmontone – Il Consultorio familiare si trasferisce, momentaneamente, a Colleferro: la notizia è stata diramata dall’Amministrazione Comunale attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Nell’ambito di un ampio piano di riorganizzazione e ristrutturazione dei propri spazi su tutto il territorio di competenza, la Asl Roma5 ha disposto che – a partire da lunedì 16 dicembre – il Consultorio familiare di via Porta Napoletana verrà trasferito a Colleferro in Largo Oberdan, in condivisione con gli spazi del relativo consultorio.

Nella nuova collocazione, il Consultorio manterrà comunque la sua identità senza modificare né i servizi, né i rapporti con gli operatori.

Il trasferimento, temporaneo resterà in vigore per tutta la durata dei lavori che, finanziati dal PNRR, consentiranno la realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, a cui i cittadini di Valmontone potranno poi rivolgersi per i bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Anche il Consultorio, una volta finiti i lavori, tornerà nella sua sede attuale.

Verranno, invece, spostati in un secondo tempo il centro prelievi e il Cup che per ora restano al loro posto e, successivamente (seguirà apposita comunicazione), saranno ubicati all’interno del Valmontone Hospital. Un grazie anticipato al presidente del VH Daniele Mattia che consentirà così ai nostri concittadini di mantenere a Valmontone due importanti servizi.

Foto dalla pagina Facebook della Città di Valmontone