Tragedia sulla superstrada Sora-Avezzano nel primo pomeriggio di ieri, 11 dicembre 2024: morta una donna.

Dramma a Sora, donna si lancia dal cavalcavia della superstrada. Inutile ogni tentativo di soccorso

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, la donna avrebbe lasciato la propria auto per poi lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia.

Per la 55enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Ignote le cause del gesto estremo.

Foto di repertorio