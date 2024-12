Erano le 17:00 del 9 dicembre scorso, quando in via Carpinetana al km 19, in direzione Carpineto Romano, un Appuntato dei Carabinieri libero dal servizio e in borghese, transitando con la sua auto privata insieme alla compagna, ha visto nel senso opposto di marcia, una Fiat 500, condotta da una donna che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi sulla carreggiata.

La vicenda

Il militare, effettivo alla Stazione Carabinieri di Carpineto Romano, non ha esitato a intervenire, con grande prontezza, si è precipitato verso il mezzo, ha rotto il vetro del finestrino del veicolo e, dopo aver sganciato la cintura di sicurezza, ha trascinato la donna, che versava in stato di incoscienza, fuori dalla vettura capovolta mentre la compagna allertava i soccorsi, mettendola in sicurezza al lato della carreggiata.

Accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna, del posto, ferita ma non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro.

Sul posto, successivamente, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.