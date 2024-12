Spaccio nella Capitale: arrestate sette persone in poche ore

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati a contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale.

Il blitz antidroga dei Carabinieri

Il bilancio delle attività ha portato in poche ore all’arresto in flagranza di 7 persone, gravemente indiziate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, durante un controllo in via San Patrone, hanno individuato un’autovettura con a bordo un uomo in atteggiamento sospetto. L’uomo, seguito dai Carabinieri, è stato visto cedere alcune dosi di sostanze stupefacenti, dietro pagamento. Notato lo scambio i militari hanno fermato l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, e l’indiziato che aveva ceduto la droga. A seguito di una perquisizione veicolare i Carabinieri hanno rinvenuto 45 dosi di stupefacenti tra cocaina e crack, ben occultate nell’incavo del paraurti posteriore e fissate con una calamita per evitarne la caduta durante la marcia.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, questa volta in vicolo di Forma Rotta, hanno arrestato un uomo e una donna, 68enne di Roma, trovati in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, 9 involucri di crack, 4 cellulari, materiali da confezionamento, pesatura e 900 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

In via Casilina, nei pressi della fermata metro “Torre Angela”, è stato arrestato un cittadino della Guinea, gravemente indiziato di aver ceduto dell’eroina ad una donna in cambio di 280 euro.

In via Cino del Duca, i Carabinieri hanno arrestato due persone sorprese a bordo di un’autovettura in atteggiamento sospetto. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di dosi di crack, flaconi di metadone, tre cellulari, materiali per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato una 39enne italiana in via Camassei. La donna, fermata per un controllo, è stata trovata in possesso 76 dosi di cocaina, hashish e 40 euro ritenuti provento di attività illecita.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.