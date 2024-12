Frusinate, due operai precipitano da un tetto: un morto e un ferito

San Vittore del Lazio – Ennesima tragedia sul lavoro: un morto e un ferito in provincia di Frosinone, ecco cosa è successo nella mattinata di oggi, 11 dicembre 2024.

Tragedia sul lavoro nel Frusinate: ecco cosa è successo nella mattinata di oggi

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due operai impegnati in lavori di manutenzione sul tetto sarebbero precipitati da un’altezza di circa sei metri. Uno di loro, un uomo di 53 anni, è morto prima di arrivare in ospedale. Grave anche l’altro operaio, di 31 anni, per cui è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

Sul posto anche due ambulanze, i carabinieri di San Vittore del Lazio, l’ispettorato della Asl di Frosinone. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio