Roma, sospesi due dirigenti scolastici: ecco perché

Su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito in data

odierna due misure interdittive di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, disposte dal G.I.P. del

Tribunale di Roma, nei confronti di un Dirigente Scolastico e un Dirigente Amministrativo di un Istituto

Professionale Statale della Capitale.

Le indagini della Guardia di Finanza

Le misure sono scaturite da un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai

finanzieri del I Gruppo Roma a seguito di segnalazioni su irregolarità nella gestione contabile, finanziaria e

patrimoniale da parte dei due dirigenti.

In particolare, è emersa l’indebita emissione di mandati di pagamento – a favore di un fornitore incaricato della

ristrutturazione di un’area destinata a bar – recanti in causale il saldo di fatture che, in realtà, erano già state

integralmente pagate.

Le indagini hanno rivelato che le duplicazioni dei mandati rappresentavano solo una parte di un sistema più

ampio di anomali affidamenti diretti, reiteratamente attribuiti ai medesimi fornitori, tra l’altro in violazione dei

principi di rotazione, trasparenza e pubblicità. Parte di tali affidamenti, peraltro, sono stati pagati con fondi

vincolati dal Decreto “Sostegni Bis”, istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Le indagini hanno portato alla ricostruzione delle responsabilità dei due dirigenti, che rispondono di peculato

(solo per i due pubblici ufficiali) e di turbata libertà degli incanti, insieme all’imprenditore coinvolto.

Si precisa, infine, che la presunzione di innocenza è garantita, e la colpevolezza delle persone coinvolte sarà

accertata solo con una sentenza definitiva. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Foto di repertorio